Yane Marques é apenas 14ª no Mundial de Pentatlo

A temporada 2014 não está mesmo sendo boa para a brasileira Yane Marques. Medalhista de bronze nos Jogos de Londres/2012 e prata no Mundial/2013, nesta sexta-feira, 5, ela foi apenas a 14.ª colocada na final feminina do Mundial de Pentatlo Moderno, que está sendo disputado em Varsóvia, na Polônia.

Na quarta, na etapa classificatória, Yane já não havia ido bem, avançando à final apenas na 33.ª colocação - a decisão teve 36 atletas. Nesta sexta, ela começou o dia em Varsóvia no 17.º lugar na esgrima. Depois, se recuperou sendo a quinta na natação, sua especialidade entre as cinco disciplinas do pentatlo moderno.

No hipismo, obteve o 10.º lugar, chegando à prova combinada de tiro e corrida com condições de brigar pelo pódio. Mas, na última etapa da final, Yane mais uma vez não foi bem, finalizando o circuito 49 segundos mais lenta que a britânica Samantha Murray, que acabou campeã. No total, foram 72 segundos de desvantagem para a medalhista de ouro - antes da prova combinada, a pontuação é convertida em tempo.

Yane chegou ao Mundial como quinta colocada no ranking mundial, apesar de uma temporada ruim. Neste ano, ela sequer foi à final da primeira etapa da Copa do Mundo (em Acapulco), foi 14.ª no Cairo e sétima na China. Depois, na Final da Copa do Mundo, acabou apenas na nona colocação. A brasileira ainda terminou em nono a importante Kremlin Cup, em Moscou (havia sido campeã ano passado), e só subiu ao pódio no Pan-Americano, como campeã.

As outras duas brasileiras que participaram do Mundial, Priscila Oliveira e Larissa Lellys não passaram para a final. No masculino, William Muinhos, Felipe Nascimento, Danilo Fagundes e Luis Magno sequer conseguiram ficar entre os 60 primeiros no masculino e não disputam a final deste sábado.

