Yamaha ataca versão da Honda e nega chute de Rossi em Márquez na Malásia

O acidente envolvendo o espanhol Marc Márquez e o italiano Valentino Rossi na etapa da Malásia da MotoGP ocorreu há mais de uma semana, mas a polêmica ainda está muito longe de um final. Nesta terça-feira, 3, a Yamaha, equipe de Rossi, divulgou um comunicado em que rebate afirmações da Honda, equipe de Márquez, e da Repsol, patrocinadora da Honda, de que o piloto italiano chutou intencionalmente o rival na prova no circuito de Sepang.

De acordo com a Yamaha, a direção de prova não conseguiu confirmar que Rossi chutou Márquez na disputa posição durante a sétima volta da prova malaia e que provocou a queda do piloto espanhol e também o seu abandono da corrida.

"A Yamaha gostaria de manifestar o seu desacordo com as palavras que foram utilizadas para informar sobre o incidente entre os pilotos Valentino Rossi e Marc Márquez. Ambos os comunicados de imprensa incluíram palavras que acusam Valentino Rossi de chutar a moto de Marc Marquez, que é algo não provado pela investigação da direção de corrida. Por isso, rejeitamos as referidas declarações publicadas que não correspondem com as conclusões da direção de corrida", afirmou.

Rossi terminou a etapa da Malásia na terceira colocação. Após a corrida, a direção de prova aplicou uma punição de três pontos na carteira do italiano, que se somou a um recebido anteriormente e o deixou com quatro. E isso acabou determinando que o italiano terá de largar da última posição na próxima prova da MotoGP, a etapa de Valência, em 8 de novembro, a corrida final da temporada 2015. Rossi, porém, recorreu à Corte Arbitral do Esporte contra a punição.

Sob a sombra dessa enorme polêmica, será realizado no próximo domingo a etapa de Valência, a última da temporada 2015 da MotoGP. Rossi lidera o campeonato com 312 pontos e sete pontos de vantagem para o espanhol Jorge Lorenzo, seu companheiro de equipe. E a Yamaha espera deixar o incidente na Malásia de lado para se concentrar na definição do campeonato.

"A Yamaha não tem nenhum desejo de entrar em uma discussão mais aprofundada sobre este caso infeliz e nosso desejo é concluir a temporada de 2015 da MotoGP da melhor maneira possível. Nós vamos para Valência com a clara intenção de fazer o nosso melhor para ganhar o que esperamos venha a ser uma corrida final memorável com todos os pilotos e equipes competindo de forma exemplar e condizente com a categoria top do motociclismo", comentou.

