Yacht promove 1ª etapa do Brasileiro de stand up no sábado

Com 200 atletas já confirmados, o Yacht Clube da Bahia encerra nesta quinta-feira, 28, as inscrições para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de stand up paddle 2015. A competição será disputada no sábado, 30, a partir das 10h, com percursos em frente ao clube, à praia do Farol da Barra e a Gamboa.

Chamada de Yacht Clube da Bahia Sup Race, a etapa de Salvador foi apresentada na manhã de quarta, 27, em entrevista coletiva realizada no Yacht, na Barra. Além dos organizadores, o evento contou com a presença de atletas locais, como a tetracampeã brasileira Barbara Brazil, e jovens promessas reveladas pelo projeto Remo Sem Fronteiras.

Barbara, que atua também como técnica da nova geração de supistas, é mais uma vez favorita na categoria race profissional do Campeonato Brasileiro. "É uma responsabilidade grande competir em casa. Vou ter de remar muito para defender o título", disse.

Disputada nas categorias gran master, amador, kids e júnior, além da race profissional, a competição conta com representantes locais e de regiões como Distrito Federal, Rio de Janeiro, Tocantins, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo e Santa Catarina.

"O evento integra as comemorações dos 80 anos do Yacht", destacou Nicole Saback, representante do marketing do clube e que vai competir na categoria amador.

Cerca de 200 atletas ja confirmaram presença na competição (Foto: Edilson Lima l A g. A TARDE)

Evento ecológico

Além de competições náuticas, os organizadores destacaram ações ecológicas realizadas pelo Yacht. Há dois meses, eles fizeram os 2,5 km de percurso do Eco Sup retirando uma tonelada de lixo do mar.

Após a coleta, foi feita a exposição do lixo, visando ampliar a consciência da população. Entre os objetos recolhidos, estavam carrinho de bebê, tapete e até geladeira.

