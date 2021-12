Yacht Clube monta vila de regata para dois campeonatos brasileiros de vela

O Yacht Clube da Bahia será a sede de duas das principais competições da vela nacional. A primeira é a 46ª edição do Campeonato Brasileiro da Classe Optmist, que começou nesta quinta-feira, 4.

São mais de 180 velejadores de todo o país na competição, que vai seguir até o dia 15 deste mês. Está incluída a participação de seis atletas franceses no Brasileiro da classe optmist.

Os atletas estrangeiros vêm à Bahia como parte do termo de cooperação firmado em novembro de 2017, entre o Yacht Clube da Bahia e a Liga de Vela da Normandia, um dos cinco centros de formação olímpica da vela francesa.

O segundo evento náutico é o Campeonato Brasileiro da classe laser, a partir do dia 16 de janeiro com o encerramento programado para o dia 21 deste mês.

Essa próxima competição será disputada por cerca de 12 velejadores com destaque para o catarinense Bruno Fontes, representante do Brasil em várias edições dos Jogos Olímpicos.

Palco da vela

A série de competições náuticas promovidas com o apoio do Yacht começou em dezembro no último mês de dezembro, quando foi disputado o Campeonato Norte e Nordeste da classe optimist.

O evento reuniu 119 atletas, representantes de oito estados, com idades entre 7 e 15 anos, já que a optimist integra a categoria de base da vela de competição.

A expectativa dos organizadords é que as três competições comecem e terminem mantendo velejadores de alto nível. Uma Vila da Regata foi montada para dar condições de os participantes competirem com toda estrutura.

Sala de protestos, lojas náuticas, restaurante e palco integram a vila, que vai exibir imagens das competições gravadas durante as regatas.

adblock ativo