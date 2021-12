WTA ratifica Serena na ponta e Errani assume 6º lugar

A conquista do título do Torneio de Madri, no último domingo, assegurou a permanência de Serena Williams na liderança do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, 13. A norte-americana era ameaçada pela russa Maria Sharapova, mas a derrotou na decisão e continua na ponta com 11.115 pontos.

Sharapova reduziu para 425 pontos a vantagem de Serena no ranking da WTA, mas não deve ameaçar a norte-americana nas próxima semanas, pois precisará defender os títulos do Torneio de Roma e de Roland Garros. Já Serena foi semifinalista em Roma, mas caiu na primeira rodada do Grand Slam parisiense.

A bielo-russa Victoria Azarenka permanece na terceira colocação, mas agora mais distante das duas primeiras, com 8.510 pontos. Na semana passada, ela defendia o vice-campeonato do Torneio de Roma de 2012, mas foi eliminada nas oitavas de final.

A polonesa Agnieszka Radwanska permanece em quarto lugar no ranking da WTA, à frente da chinesa Na Li. A italiana Sara Errani subiu para a sexta colocação da lista ao avançar às semifinais do Torneio de Roma, ultrapassando a alemã Angelique Kerber, que caiu para o sétimo lugar, seguida pela checa Petra Kvitova.

A dinamarquesa Caroline Wozniacki alcançou a nona colocação, ultrapassando a australiana Samantha Stosur, que completa o Top 10 do ranking da WTA. A sérvia Ana Ivanovic subiu três posições e está em 13º lugar. Já Teliana Pereira é a melhor tenista brasileira, na 128ª colocação.

