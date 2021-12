Wozniacki atinge 7º lugar no ranking após vice no Japão

A boa campanha no Torneio de Tóquio, em que foi vice-campeã, levou a dinamarquesa Caroline Wozniacki a ascender duas posições no ranking da ATP. Assim, na atualização desta segunda-feira, a ex-número 1 do mundo alcançou a sétima colocação, com 4.500 pontos, depois de ser batida pela sérvia Ana Ivanovic na decisão da competição japonesa.

A lista continua sendo liderada pela norte-americana Serena Williams, soberana com os seus 9.430 pontos, à frente da romena Simona Halep, a segunda colocada com 6.160, da checa Petra Kvitova, na terceira posição com 5.926, e também da russa Maria Sharapova, em quarto lugar com 5.575 pontos.

Mesmo após anunciar a sua aposentadoria do tênis na última sexta-feira, a chinesa Na Li ascendeu uma posição do ranking da WTA e agora ocupa a quinta colocação. Ela foi beneficiada pela queda da polonesa Agnieszka Radwanska, que no ano passado havia sido campeã do Torneio de Seul, mas que na última semana foi eliminada nas quartas de final e assim caiu para o sexto lugar no ranking, com 5.200 pontos, 70 a menos do que Na Li.

Em sétimo lugar, Wozniacki é seguida pela alemã Angelique Kerber, a oitava colocada, e pela canadense Eugenie Bouchard, a nona. Já a sérvia Ana Ivanovic se manteve na décima posição após ser campeã do Torneio de Tóquio.

A romena Monica Niculescu ascendeu 19 posições no ranking após faturar o título do Torneio de Guangzou e agora ocupa a 41ª colocação. Já a checa Karolina Pliksova ascendeu um posto e está em 31º lugar depois de se sagrar campeã em Seul.

Já a brasileira Teliana Pereira perdeu duas posições e está em 89º lugar, com 627 pontos, após descartar os 30 pontos relativos ao título do Challenger de Mont de Marsan, na França, no ano passado.

