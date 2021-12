Wolverine fala em nocautear TJ Dillashw no UFC deste sábado

Dos personagens de histórias em quadrinho da Marvel Comics surgiu a alcunha: Wolverine. Assim como um dos mais famosos mutantes do X-Men, o baiano Hugo "Wolverine" Viana, de 30 anos, tentará superar mais um inimigo no octógono do UFC (Ultimate Fighting Championship). Neste sábado, 20, em sua terceira batalha no principal torneio de vale tudo do mundo, o adversário será o norte-americano T.J. Dillashaw.

O baiano nascido em Salvador será o único representante brasileiro no card preliminar do UFC on FOX 7, na Califórnia, nos Estados Unidos. A luta principal do evento será a disputa do cinturão dos leves entre o atual campeão Ben Henderson e Gilbert Melendez. Desde a última terça-feira, 16, Wolverine está em solo americano. Por e-mail, conversou com o A TARDE.

Invicto na carreira - sete vitórias - e no UFC (duas vitórias), o pupilo de Luiz Dórea se mostrou bastante satisfeito com a sua forma física e técnica, e disse estar tão preparado quanto esteve para o duelo contra Reuben Duran, em dezembro.

Na ocasião, o brasileiro nocauteou o americano no final do primeiro round. "A preparação foi muito boa, o professor Dórea apertou bastante o ritmo. Minha mão é perigosa e está muito dura para essa categoria, é uma mão que nocauteia fácil. Na última luta ela entrou e ele caiu", disse o peso-galo.

Em seguida, Wolverine afirmou estar "atento ao jogo de chão" do rival. "Ele (TJ Dillashaw) é um cara duro no wrestling, com um bom jogo de chão. Mas estou preparado", disse.

Fortaleza é escolhida - Nesta quinta, 18, o UFC oficializou o ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, como sede do "TUF Brasil 2 Finale", que será realizado no dia 8 de junho. A luta principal do evento será entre o baiano Rodrigo Minotauro e o gaúcho Fabrício Werdum.

