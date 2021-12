Em sua segunda participação na Liga dos Campeões e estreando no mata-mata, o Wolfsburg está prestes a alcançar uma classificação histórica às semifinais diante do maior campeão do torneio.

Da Redação Wolfsburg surpreende Real; PSG e City empatam

Nesta quarta-feira, 6, na Alemanha, bateu o Real Madrid por 2 a 0 e no jogo de volta, na próxima terça-feira, avança à fase seguinte mesmo se perder por dois gols de diferença - caso consiga balançar a rede.

Com três brasileiros na equipe titular - o zagueiro baiano Dante, o volante Luiz Gustavo e o atacante Bruno Henrique -, o Wolfsburg mostrou-se uma equipe compactada e com uma defesa sólida. No ataque, contou com a qualidade do armador Draxler e dos velozes Bruno Henrique e Schurrle.

Este último sofreu pênalti de Casemiro convertido por Rodríguez aos 18 minutos do primeiro tempo. Aos 25, em trama de Draxler e Bruno Henrique, Arnold fechou a contagem.

PSG x City

No outro jogo desta quarta, quem se deu bem foi o visitante. O Manchester City viajou à França e arrancou empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain, que perdeu um pênalti batido pela estrela Zlatan Ibrahimovic.

Da Redação Wolfsburg surpreende Real; PSG e City empatam

Ibra, no entanto, se redimiu ao fazer um gol dado de presente pelo brasileiro Fernando. Para os ingleses, marcaram o volante da Seleção Fernandinho e De Bruyne. Rabiot anotou o outro tento do PSG.

Na volta, também na próxima terça, o City se classifica mesmo que não passe de uma nova igualdade por 0 a 0 ou 1 a 1.

adblock ativo