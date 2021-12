Wizards, Cavaliers e Rockets abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

A rodada de terça-feira, 21, dos playoffs deixou as três equipes que venceram com boa vantagem. O Cleveland Cavaliers, com belas atuações de LeBron James e Kyrie Irving, e o Houston Rockets, liderado por Dwight Howard, aproveitaram o fator casa e abriram 2 a 0 nas respectivas séries, enquanto o Washington Wizards, comandado por John Wall, ficou em condição ainda melhor, pois também venceu os dois jogos da sua série, mas ambos como visitante.

No Canadá, o Wizards derrotou o Toronto Raptors por 117 a 106, com 26 pontos e 17 assistências de Wall. Bradley Beal totalizou 28 pontos, Marcin Gortat somou 16 pontos, Otto Porter fez 15 e Paul Pierce acumulou dez pelo time de Washington, que será mandante no terceiro jogo, marcado para a próxima sexta-feira.

Jonas Valanciunas finalizou o confronto con 15 pontos e dez rebotes, enquanto Lou Williams fez 20 pontos pelo Raptors, assim como DeMar DeRozan. Já Kyle Lowry decepcionou, com apenas seis pontos e quatro assistências.

O desempenho do Wizards no garrafão fez a diferença, com o time obtendo 45 rebotes, 17 a mais do que o Raptors. O brasileiro Nenê Hilário capturou nove, além de ter anotado seis pontos nos 24 minutos em que permaneceu em quadra pela equipe de Washington.

Em Cleveland, o Cavaliers contou com 30 pontos de LeBron James e outros 26 de Kyrie Irving para derrotar o Boston Celtics por 99 a 91, na noite de terça-feira. A dupla brilhou especialmente no último período, quando anotaram os 24 pontos do Cavaliers, sendo 15 com LeBron. Timofey Mozgov contribuiu para o triunfo com 16 pontos.

O Celtics ofereceu bastante resistência, foi ao intervalo perdendo por apenas um ponto de diferença e viu seus reservas anotarem 51 pontos, enquanto os suplentes do Cavaliers fizeram apenas sete, mas foi novamente batido. Isaiah Thomas foi o cestinha do time com 22 pontos. O terceiro jogo da série está marcado para esta quinta-feira, em Boston.

Já o Rockets abriu vantagem de 2 a 0 sobre o Dallas Mavericks ao derrotá-lo por 111 a 99, em Houston. Dwight Howard brilhou com 12 rebotes e 28 pontos, quatro a mais do que James Harden. O Mavericks chegou a ficar em vantagem de três pontos no início do último quarto ao anotar os quatro primeiros pontos do período. O Rockets, porém, respondeu imediatamente ao marcar 11 pontos em sequência.

Joe Smith também se destacou pelo Rockets com 15 pontos, nove assistências e oito rebotes. Monta Ellis somou 24 pontos pelo Mavericks, mas Dirk Nowitzki anotou somente dez, embora tenha conquistado 13 rebotes, e Tyson Chandler só marcou 11. A terceira partida entre as equipes será nesta sexta-feira em Dallas.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta com três partidas: Atlanta Hawks x Brooklyn Nets, Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers e Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs. Os times mandantes lideram as suas séries por 1 a 0.

