Willian é convocado para o lugar de Neymar na Copa América

Tite já definiu quem será o substituto de Neymar na Copa América. O camisa 10 foi cortado em decorrência da entorse no tornozelo sofrida na partida contra o Catar na quarta-feira, 5. Para seu lugar, o treinador da Seleção Brasileira convocou Willian, atacante do Chelsea. O anúncio foi feito pelo técnico no fim da manhã desta sexta-feira, 7.

O jogador é velho conhecido de Tite e, inclusive, esteve na lista dos 23 convocados do treinador gaúcho para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. No torneio, Willian disputou todas as cinco partidas da Seleção Brasileira, mas não marcou nenhum gol.

A última vez que o atacante vestiu as cores da 'Canarinho' foi em novembro do ano passado, quando o Brasil venceu um amistoso em 1 a 0, contra Camarões.

Neste domingo, a seleção brasileira vai enfrentar Honduras, em amistoso no Beira-Rio, em Porto Alegre.

