Willian descarta show da seleção e diz que '1 a 0 é um placar bom, são 3 pontos'

Pressionar bastante a Venezuela, mas acima de tudo ter tranquilidade. Se der para golear, ótimo; se não der, o importante será vencer. É assim que o meia Willian se prepara para o segundo jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Nesta terça-feira, no Castelão, o que interessa é vencer.

"A gente tem condições de fazer gol no começo do jogo. Mas também sabemos como o futebol é difícil, pois todas as equipes são bem treinadas. O importante é não desesperar. A gente tem 90 minutos para fazer o gol", disse Willian na tarde deste domingo, no Castelão, fiel à filosofia que reza que "1 a 0 é goleada". "1 a 0 é placar bom. São três pontos e o que a gente quer são os três pontos."

O jogador do Chelsea entende, porém, que a Venezuela não necessariamente vai ser um adversário fácil para a seleção brasileira. "Antigamente, quando o Brasil ia jogar com a Venezuela era goleada certa. Hoje está mais difícil. A gente sabe quanto foi difícil os 2 a 1 sobre eles na Copa América", comparou Willian.

Para ele, a seleção evoluiu bastante desde que Dunga reassumiu a equipe, há pouco mais de um ano. "Mas a gente tem de estar sempre evoluindo, nunca pode achar que está bom. A gente quer chegar perto da perfeição, que ser perfeito é difícil."

Companheiro do ameaçado Oscar no clube inglês - Dunga pode dar uma chance a Lucas Lima contra os venezuelanos -, Willian diz que o meia está tranquilo. "Ele está tranquilo. Tem jogos que a gente acaba não se saindo bem. Mas eu sei quanto ele quer ajudar a seleção", defendeu. "Se ele vai jogar eu não sei, mas sei que está com muita vontade de jogar e ajudar a seleção."

