Williams terá motor Mercedes na F1 a partir de 2014

A Williams anunciou nesta quinta-feira, 30, que fechou acordo para utilizar motores da Mercedes a partir da próxima temporada da Fórmula 1. A escuderia, cujos carros hoje são impulsionados por propulsores Renault, revelou que o compromisso firmado com a fabricante alemã foi de "longo prazo".

A equipe inglesa vem contando com motores fornecidos pela Renault desde 2012, depois de ter encerrado sua parceria com a Cosworth, e esclareceu nesta quinta que continuará desenhando e produzindo os sistemas de transmissão dos seus propulsores. Porém, ao ser abastecido pelo motor Mercedes, a Williams projeta ter um sistema de recuperação de energia dez vezes mais forte do que o atual, chamado de KERS.

A escuderia de Grove passará a contar com um novo fornecedor de motores justamente na temporada em que a F1 ganhará um novo regulamento, que estipula que os carros gastem menores quantidades de combustível ao trocarem os modelos V8 de 2,4 litros por propulsores turbo V6 de 1,6 litro.

Após seis provas disputadas nesta temporada, a Williams ainda não somou nenhum ponto nesta temporada da F1. Porém, segue esperançosa com a possibilidade de iniciar uma nova fase e reeditar os bons tempos que viveu no passado. "A Mercedes-Benz é um dos fabricantes de motores mais vitoriosos do automobilismo, e cremos que nos dará motores extremamente competitivos", disse Frank Williams, fundador e chefe da equipe que leva seu sobrenome.

O dirigente, porém, não deixou de valorizar a parceria firmada anteriormente com a Renault, com a qual a Williams conseguiu chegar a vencer uma prova no ano passado, com um triunfo do venezuelano Pastor Maldonado que encerrou um jejum de vitórias da equipe que durava oito anos.

"Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para agradecer a Renault pelo trabalhou duro e contínuo desde a reedição da parceria no início da temporada 2012. Apreciamos a forte relação que resultou em muito sucesso ao longo dos anos, nos empurrando para vencer novamente, no GP da Espanha do ano passado", ressaltou.

A Mercedes será, em 2014, a quinta fornecedora de motores diferente da Williams em 15 anos de F1. Anteriormente, a equipe foi abastecida por propulsores da BMW entre 2000 e 2005, da Cosworth (2006 e 2010 a 2001), Toyota (2007 a 2009) e Renault desde 2012.

