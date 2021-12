Williams divulga carro para 2015 com mudanças no bico

A Williams divulgou nesta quarta-feira, 21, as primeiras imagens do novo carro da equipe para a temporada 2015 da Fórmula 1. O FW 37 mantém a cor predominantemente branca do modelo do ano passado e no design, o principal foco de trabalho dos projetistas da equipe de Felipe Massa foi na parte dianteira, para se adaptar às novas regras de dimensões dos bicos, alterados para garantir mais segurança e ter melhor aparência.

Em comunicado oficial, a escuderia inglesa contou que o carro terminou de ser desenhado em agosto do ano passado, durante o intervalo do campeonato. "O regulamento nos deu um pouco de dor de cabeça. As mudanças no bico e na geometria do 'nariz' do carro tiveram muito mais impacto do que tínhamos inicilamente previsto e o efeito aerodinâmico era profundo. Tivemos dificuldade em diminuir o déficit", explicou o diretor-técnico da equipe, Pat Symonds.

Segundo o dirigente, durante o desenvolvimento do FW 37 a Williams buscou minimizar o problema de excesso de arrasto, falha detectada durante a última temporada. "Tivemos a oportunidade de acabar com certas barreiras para melhorar a nossa performance. Alteramos o design um pouco sem o medo de adicionar massa excessiva ao modelo", disse.

A equipe começa a temporada eufórica pelos ótimos resultados de 2014, quando terminou em terceiro lugar no Mundial de Construtores e acumulou oito pódios, além da pole position do brasileiro no GP da Áustria. "Tivemos um ano fantástico e agora vamos tentar repetir essa melhoria durante os testes de inverno e na estreia de temporada para continuarmos fortes", disse o chefe e fundador do time, Frank Williams. A escuderia terá como o outro piloto o finlandês Valtteri Bottas, uma das revelações da última temporada.

O plano da escuderia é continuar na luta por pódios em 2015 e diminuir a distância para a Mercedes, campeã na última temporada. A primeira corrida do ano será na Austrália, em 15 de março.

