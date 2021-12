Williams admite erro com Massa e pede desculpas

A Williams admitiu nesta quinta-feira, 3, ter errado ao ordenar para Felipe Massa abrir passagem para o finlandês Valtteri Bottas durante o GP da Malásia de Fórmula 1, no último domingo. O brasileiro estava em sétimo, negou-se a trocar de posição e causou mal-estar na escuderia, já que o companheiro de equipe manifestou estar descontente por não ter havido a troca de posição.

A chefe-adjunta da equipe, Claire Williams, reconheceu que o episódio foi desagradável, pediu desculpas para a dupla de pilotos, mas não descartou novas ordens dos boxes. "Pelos nosso fãs, gostaríamos de nos desculpar, pois não lidamos com essa situação da melhor maneira. É decepcionante para as pessoas olharem para a Williams esperando ver nossos pilotos sendo capazes de fazer o que quiserem e nos ver interceder", afirmou ela, que é filha do dono da equipe, Frank Williams.

A dirigente contou que a equipe revisou os procedimentos na Malásia para evitar novas falhas e conversou com a dupla de pilotos para resolver o mal entendido. Ao chegar no Bahrein, onde será realizada a corrida do próximo domingo, Massa disse que teve vontade de rir ao ouvir que o finlandês estava mais rápido do que ele.

"Somos uma equipe que precisa marcar o máximo de pontos no campeonato de construtores e ambos os pilotos entendem isso. Como equipe, são estratégias que poderemos fazer para se certificar de reunir a maior quantidade de pontos. Nossos objetivos são marcar o maior número de pontos e deixar que nossos pilotos que possam competir na pista", explicou Claire.

