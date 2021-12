Westbrook consegue 41º 'triple-double' na temporada e iguala recorde de Robertson

A rodada de terça-feira da NBA foi histórica graças a Russel Westbrook. O astro igualou o recorde de Oscar Robertson de mais "triple-doubles" em uma temporada ao alcançar o seu 41º na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Milwaukee Bucks por 110 a 79, em casa.

O astro atingiu dois dígitos em três fundamento com uma assistência para Taj Gibson a 9min17 do fim do terceiro quarto. Os torcedores do Thunder se colocaram de pé para gritar "MVP" durante um longo período. Westbrook, emocionado, agradeceu ao público.

Westbrook terminou o jogo com 12 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. Robertson atingiu o recorde na temporada 1961/1962, e Westbrook pode eclipsá-lo já nesta quarta-feira, diante do Memphis Grizzlies, fora de casa. Além disso, Westbrook empatou com Wilt Chamberlain no quarto lugar da lista histórica de "triple-doubles", com 78, na sua carreira.

Westbrook foi ao intervalo com 12 pontos, oito rebotes e oito assistências, sendo vital para que o Thunder abrisse 63 a 39, placar alcançado com uma cesta de três pontos dele. Enes Kanter anotou 17 pontos pelo Thunder, que conseguiu a sua vitória por maior vantagem nesta temporada e está em sexto lugar na Conferência Oeste.

Michael Beasley anotou 14 pontos e Giannis Antetokounmpo acumulou 11 pontos e dez rebotes pelo Bucks, o quinto colocado do Leste.

Lebron brilha

Com o segundo "triple-double" consecutivo e o 12º nesta temporada de LeBron James, o Cleveland Cavaliers se mostrou pronto para o duelo desta quarta-feira com o Boston Celtics, que valerá a liderança da Conferência Leste, ao superar o Orlando Magic por 122 a 102, em casa.

LeBron fechou a noite com 18 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Kevin Love marcou 28 pontos para o Cavaliers, que converteu 18 arremessos de três, sendo nove no terceiro período, quando o time marcou 43 pontos. Kyrie Irving contabilizou 24 pontos e J.R. Smith somou 19.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do Cavaliers, empatado na ponta da sua conferência com o Celtics. Evan Fournier somou 21 pontos pelo Magic, que perdeu as últimas cinco partidas.

Warrios mantém embalo

O Golden State Warriors conquistou a 12ª vitória consecutiva no campeonato ao superar o Minnesota Timberwolves, em casa, por 121 a 107, com 41 pontos de Klay Thompson, que pela décima vez na sua carreira fechou um jogo com ao menos 40 pontos anotados.

Stephen Curry acumulou 19 pontos e nove assistências e Matt Barnes somou 12 pontos, seis rebotes e quatro assistências para o Warriors, agora com 64 vitórias e muito próximo de assegurar a melhor campanha da Conferência Oeste e da NBA na temporada regular. Andrew Wiggins anotou 24 pontos pelo Timberwolves, já sem chance de classificação aos playoffs.

Outros jogos

Em segundo lugar no Oeste, o San Antonio Spurs chegou aos 60 triunfos na temporada ao superar o Memphis Grizzlies por 95 a 89, como mandante, em duelo definido apenas na prorrogação. LaMarcus Aldridge fez a cesta que levou o duelo para o tempo extra a 1s6 do fim do quarto período, mas o principal destaque do time foi Kawhi Leonard, com 32 pontos e 12 rebotes.

Zach Randolph fechou a partida com 18 pontos e 16 rebotes pelo Grizzlies, que está em sétimo lugar no Oeste, já classificado aos playoffs. Assim, o confronto entre os times de San Antonio e Memphis pode se repetir na primeira rodada da pós-temporada.

Com aspirações de ir aos playoffs - está em oitavo lugar no Leste, o Indiana Pacers contou com 35 pontos de Paul George, sendo 18 no terceiro quarto, para superar o Toronto Raptors por 108 a 90, em casa. Assim, o time de Indianápolis encerrou uma série de quatro derrotas, o que o levou a despencar da quinta posição da sua conferência para o risco de ficar fora da pós-temporada.

Já classificado e em terceiro lugar no Leste, o Raptors contou com 27 pontos de DeMar DeRozan e dez pontos e dez rebotes de Jonas Valanciunas. Já o brasileiro Lucas Bebê passou em branco no confronto.

Em duelo entre dois dos piores times da NBA, o Brooklyn Nets marcou 81 pontos no primeiro tempo e superou o Philadelphia 76ers, fora de casa, por 141 a 118.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 118 x 141 Brooklyn Nets

Washington Wizards 118 x 111 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 122 x 102 Orlando Magic

Indiana Pacers 108 x 90 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 131 x 134 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 110 x 79 Milwaukee Bucks

New York Knicks 100 x 91 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 95 x 89 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 121 x 107 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 98 x 87 Dallas Mavericks

Utah Jazz 106 x 87 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Miami Heat

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Houston Rockets x Denver Nuggets

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

adblock ativo