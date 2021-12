Werdun defende título entre lendas do MMA neste sábado

No UFC 198, o gaúcho Fabrício Werdum defenderá pela primeira vez o cinturão dos peso-pesados. Seu adversário será o norte-americano Stipe Miocic, na principal das 12 lutas da noite deste sábado, 14, no estádio Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

O campeão deveria ter concedido revanche a Cain Velásquez, de quem tomou o cinturão, no começo do ano. Ambos se machucaram, e como apenas o brasileiro se recuperou, Miocic virou desafiante.

"Estou me sentindo muito bem, sem sofrer mais a lesão", garantiu Werdun, principal nome dessa edição, apontada como a maior do UFC no Brasil e que deverá reunir cerca de 45 mil espectadores no estádio.

Além dele, outros 13 brasileiros, dez americanos e um russo estarão em ação nos dois cards do evento. Anderson Silva esteve entre as atrações com Werdun, mas precisou fazer uma cirurgia de emergência para retirada da vesícula.

Com 41 anos, Silva seria o mais experiente entre os lutadores históricos locais que, em boa parte, estão próximos dos 40 anos. Agora o baiano Rogério Minotouro e o carioca Vítor Belford, ambos de 39 anos, são os mais velhos.

Belford encara o capixaba Ronaldo Jacaré, 36 (leia os cards ao lado). A dupla têm maior número de fãs entre os brasileiros, mas o combustível da luta é que o vencedor vai desafiar Luke Rockhold.

O americano atual campeão, que defenderá o título contra Chris Weidman em junho, já derrotou Jacaré atual 2º colocado do ranking. Mas Belfort, 3º do ranking, venceu o americano por nocaute.

Estreia de Cyborg

No único confronto feminino, a estreante brasileira, Cris Cyborg, de 30 anos, encara a norte-americana Leslie Smith, 33, na categoria até 63,5 kg. Ao entrar no octógono, Cris encerrará espera de dois anos para a primeira luta no UFC.

Enquanto alguns estão começando, outros vão se dirigindo à saída do ocotógono. É o caso de Minotouro, que para adiar a aposentadoria tem de derrotar Patrick Cummins.

Minotouro sofreu dois reveses nas últimas apresentações e pode dar adeus à carreira, como fez seu irmão Rodrigo Minotauro.

