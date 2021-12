Werdum lamenta por críticas recebidas após desistir de luta

O brasileiro Fabricio Werdum não se arrepende por ter desistido de lutar com o croata Stipe Miocic no UFC 196, dia 6 de fevereiro, em Las Vegas (EUA), por causa de uma lesão nas costas e no dedão do pé. O combate valeria o cinturão dos pesos-pesados (até 120kg).

"Não lutar foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Estou triste por não lutar, mas estou feliz porque consegui ver muita coisa num todo. Algumas pessoas falaram muito mal de mim. Outras me apoiaram, como familiares e amigos. Fui criticado sem ter sido derrotado. Eu só decidi não lutar pela minha saúde, para continuar lutando", explicou o lutador.

Inicialmente, Werdum iria fazer a revanche contra o norte-americano Cain Velásquez, que lesionou as costas nos treinos e teve de sair do confronto. Em junho do ano passado, o brasileiro surpreendeu e venceu o ex-campeão do pesado por finalização.

