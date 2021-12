Werdum fará luta principal no UFC Sydney em novembro

Nem bem saiu de um evento e já está em outro. Na terça-feira, 10, o lutador brasileiro peso-pesado Fabrício Werdum foi confirmado na luta principal do UFC Sydney, no dia 19 de novembro, contra o polonês Marcin Tibura, número oito do ranking da categoria, na Qudos Bank Arena em Sydney, Austrália.

O gaúcho de 40 anos, número dois do ranking, vai substituir o neozelandês Mark Hunt que, por preocupações médicas, teve que ser retirado do card. O polonês de 31 anos vem em boa fase, com três triunfos seguidos .

Werdum vem de vitória no UFC 216, no último sábado, 6, contra o americano Walt Harris, por finalização.

