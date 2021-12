O brasileiro Wendell Lira ganhou o prêmio de gol mais bonito de 2015 da Fifa, em premiação realizada na tarde desta segunda-feira, 11, em Zurique, na Suíça. Lira marcou com um belíssimo gol de bicicleta contra o Atlético Goianiense, quando vestia a camisa do Goianésia. "Queria agradecer a minha família e a nação brasileira", disse Lira.

O brasileiro, hoje no Vila Nova (GO), ainda citou a parábola bíblica de Davi contra Golias para expressar sua emoção ao ganhar o prêmio, desbancando o argentino Lionel Messi e o italiano Alessandro Florenzi, e falou sobre a alegria de estar ao lado de jogadores "que só conhecia no videogame".

Agência Brasil Wendell Lira ganha prêmio de gol mais bonito de 2015

O prêmio de gol mais bonito do ano leva o nome do ex-jogador húngaro Puskás. O vencedor de gol mais bonito é eleito pelos internautas, que puderam votar pelo site da Fifa. A cerimônia ainda vai revelar qual foi o melhor jogador do ano passado. Disputam o prêmio Messi, o português Cristiano Ronaldo e o brasileiro Neymar.

