Weidman quebra a mão e luta contra Belfort é adiada

A luta pelo cinturão dos pesos médio do UFC entre Chris Weidman e Vitor Belfort foi adiada. O campeão dos médios sofreu uma fratura na mão durante os treinamentos e não se recuperará a tempo de lutar no dia 6 de dezembro, data que acontece o UFC 181, em Las Vegas. será em fevereiro, ainda sem dia certo para acontecer. A notícia foi anunciada pelo próprio Belfort, em rede social.

Com isso, a luta deverá ser adiada para fevereiro de 2015, ainda sem o dia definido. Para o lugar dela, o novo evento principal será a revanche entre Johny Hendricks e Robbie Lawler, que decidirá o cinturão pesos-meio-médios.

"Acabo de receber a notícia que o Chris Weidman quebrou a mão e nossa luta será adiada, ao que tudo indica, para fevereiro. A gente não entende o modo de Deus agir, e quando pensamos que entendemos vem Ele e nos mostra que não é nada daquilo que pensamos...

Deus muda a trajetória dos nossos planos para sempre nos colocar em algo melhor ou nos preparar para algo melhor...Acredito que Deus é quem sabe o que é melhor para o nosso futuro e sempre nos reserva o melhor.", revelou Belfort em suas redes sociais.

É a segunda vez que o combate entre os dois é marcado e adiado. Belfort e Weidman deveriam ter se enfrentado em maio, no UFC 173, mas mudanças nos regulamentos da Comissão Atlética do Estado de Nevada, que aboliu o uso da terapia de reposição de testosterona (TRT), forçaram o brasileiro a ser retirado da luta - ele fazia uso do tratamento e precisou de tempo para adaptar seu organismo. Em agosto, Belfort conseguiu liberação da comissão para lutar em Las Vegas e foi escalado novamente para enfrentar Weidman, desta vez em 6 de dezembro.

