Weidman curte festa com Mayweather após vencer Belfort

Conhecido como atual carrasco dos brasileiros no UFC, o campeão da categoria do peso médio Chris Weidman aproveitou a vitória sobre Vitor Belfort, no útimo sábado, 23, para curtir uma pool party (festa da piscina) no Palms Cassino, em Las Vegas.

Weidman aproveitou a ocasião para tirar foto ao lado de ninguém menos que Floyd Mayweather, atleta mais bem pago do mundo e melhor pugilista americano no cenário atual. A legenda da imagem diz: " curtindo com Floyd Mayweather".

Weidman já manteve o cinturão dos médios por três vezes consecutivas, após nocautear Anderson Silva, em julho de 2013. De lá para cá, o americano derrotou novamente o "Spider", além de Lyoto Machida e Vitor Belfort.

Chilling with @floydmayweather Uma foto publicada por Chris Weidman (@chrisweidmanufc) em Mai 24, 2015 às 6:41 PDT

