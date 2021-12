Weidman aconselha Anderson Silva a se aposentar

Campeão da categoria dos médios do UFC e principal algoz de Anderson Silva no octógono, o lutador norte-americano Chris Weidman aconselhou o brasileiro a se aposentar.

"Por ser o campeão, sei que meus comentários vão significar mais do que eu gostaria, porque não creio que minha opinião importe tanto ou vá pesar para ele. Mas, como um fã, uma pessoa normal, quero vê-lo aposentado", disse Weidman, em entrevista ao programa MMA Hour.

Ele também comentou sobre uma terceira luta com Anderson - os dois já se enfrentaram duas vezes, em todas o norte-americano levou a melhor. "Para o Chris Weidman, é uma luta que dá muito dinheiro, uma trilogia. Mas eu realmente queria que ele se aposentasse. Ele tem uma bela família, cinco crianças, ganhou muito dinheiro, deixou um legado. Ele acabou de ganhar uma luta, não me importaria vê-lo se aposentar com uma vitória", afirmou.

Ele acompanhou a perfomance de "Spider" contra Nick Diaz, no último sábado, 27. Mas se mostrou contra o UFC conceder a Anderson uma nova disputa de cinturão, em breve.

"Na luta eu fiquei feliz que ele voltou. Ele estava saudável, apto a ir lá e vencer. Mas se eu acho que ele impressionou? Não. Tinha muita coisa indo contra sua lesão. Eu não acho que ele chutou como faria normalmente. Eu não acho que ele merece uma luta pelo título. Tem uma série de caras que eu acho que estão melhores do que ele neste momento", finalizou.

