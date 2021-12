Webber vence o GP de Mônaco e Massa chega em quarto

O australiano Mark Webber venceu o Grande Prêmio de Mônaco, na manhã deste domingo, 16. No mais charmoso dos circuitos da Fórmula 1, o piloto fez a segunda dobradinha da Red Bull na temporada, com o segundo lugar de seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel. Os dois agora possuem os mesmos 78 pontos, mas Webber é o líder com uma vitória a mais que o alemão. O polonês Robert Kubica completou o pódio. O brasileiro Felipe Massa fez boa corrida e manteve a posição da largada, chegando em quarto.

A etapa do principado de Mônaco começou com um acidente do alemão Nico Hulkenberg, companheiro de equipe de Rubens Barrichello. Logo na primeira volta ele bateu o carro e forçou a entrada do safety car. Fernando Alonso aproveitou a oportunidade para ser o primeiro a trocar pneus e, com isso, galgar posições na pista, já que todos teriam que fazer pelo menos um pit stop. A estratégia deu certo e o espanhol, que havia largado na última posição do grid, chegou em sétimo, após Michael Schumacher, roubar a sexta posição do bicampeão. Isso aconteceu depois que o safety car entrou pela quarta vez na pista, na última volta, após batida entre Chandhok e Truli. Com isso, Alonso perdeu dois pontos preciosos que podem fazer a diferença no decorrer do campeonato.

Atual campeão mundial e líder do campeonato até a etapa deste domingo, Jenson Button abandonou a corrida na segunda volta por problemas no motor. A sua equipe, a Mclaren, esqueceu-se de tirar a tampa do orifício por onde entra o ar que refrigera o motor, que superaqueceu.

Os outros três brasileiros não conseguiram completar a corrida. Lucas di Grassi e Bruno Senna abandonarama prova na 25ª e na 58ª voltas, respectivamente. Rubens Barrichello largou bem e chegou a ganhar três posições na corrida, mas abandonou a etapa de Mônaco na 31ª volta, depois de quebrar a suspensão.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será na Turquia, no dia 30, também às 9h (horário de Brasília). Mark Webber é o líder do campeonato com 78 pontos, mesma quantidade de Vettel, que tem uma vitória a menos. Alonso segue os dois de perto, com 73 pontos. Em quarto aparece Jenson Button, com 70. Massa é o quinto, com 61 e Hamilton o sexto, com 59.

Com a dobradinha, a Red Bull assumiu a liderança do Mundial de Construtores com 156 pontos, à frente da segunda colocada Ferrari, com 134. Na terceira e quarta colocações estão Mclaren, com 129, e Mercedes GP, com 84, respectivamente.

Confira o resultado do GP de Mônaco:

1° - Mark Webber – (AUS/Red Bull)

2° - Sebastian Vettel - (ALE/Red Bull) a 0,4s

3º - Robert Kubica - (POL/Renault) a 1,6s

4º - Felipe Massa - (BRA/Ferrari) a 2,6s

5º - Lewis Hamilton - (ING/Mclaren) a 4,3s

6º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes GP) a 5,7s

7º - Fernando ALonso (ESP/Ferrari) a 6,3s

8º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP) a 6,6s

9º - Adrian Sutil (ALE/Force India) a 6,9s

10º - Vitantonio Liuzi (ITA/Force India) a 7,3s

11º - Sebastian Buemi (SUI/STR Ferrari) a 8,1s

12º - Jaime Alguersuari (ESP/STR Ferrari) a 9,1 s

13º - Vitaly Petrov (RUS/Renaul) a 5 voltas

14º - Karun Chandhok (IND/Hispania) a 8 voltas

15º - Jarno Truli (ITA/Lotus) a 8 voltas

- Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) abandonou na 58ª volta

- Bruno Senna (BRA/Hispania) abandonou na 58ª volta

- Rubens Barrichello (BRA/Williams) abandonou na 30ª volta

- Kamui Kokayashi (JPN/Sauber) abandonou na 26ªvolta

- Lucas di Grassi (BRA/Virgin) abandonou na 25ªvolta

- Timo Glock (ALE/Virgin) abandonou na 22ªvolta

- Pedro de la Rosa (ESP/Sauber) abandonou na 21ªvolta

- Jenso Button (ING/Mclaren) abandonou na 2ª volta

- Nico Hulkenberg (ALE/Williams) abandonou na 1ª volta

