Webber vence GP da Espanha e Massa fica em 6°

O piloto da Red Bull, Mark Webber, manteve a liderança de ponta a ponta e venceu o GP da Espanha, neste domingo, 9. A equipe ainda conseguiu o terceiro lugar com Sebastian Vettel, que enfrentou problema na última parte da prova por conta de defeito nos freios. O pódio também teve Fernando Alonso, da Ferrari, que conquistou o segundo lugar em casa para alegria da torcida.





Webber largou na pole na frente de Vettel, que perdeu o 2° lugar para Alonso durante a prova

Perto do final da corrida, parecia que o GP da Espanha não reservaria grandes surpresas. Mas um pneu furado no carro de Lewis Hamilton, da McLaren, faltando uma volta e meia para o fim da disputa, surpreendeu e tirou o inglês da prova. Hamilton segurava a segunda posição com facilidade desde a 18° volta, quando Vettel teve problemas no carro e foi para o box.



O carro de Vettel voltou a apresentar defeitos no freio e o piloto perdeu mais uma posição, dessa vez para Fernando Alonso, que ficou em terceiro. Com esse resultado, Jenson Button, da McLaren, continuava na liderança do Mundial de Pilotos na frente do companheiro de equipe, Lewis Hamilton. A McLaren ainda ficava em uma confortável liderança no Mundial de Construtores.



Mas a saída de Hamilton da pista mudou tudo, já que a McLaren continua na frente no Mundial de Construtores, mas com uma diferença pequena. A equipe está com 119 pontos, na frente da Ferrari, com 116 e da Red Bull, com 113.



O pneu furado de Hamilton também deu o segundo lugar do GP da Espanha para Alonso e o segundo lugar no Mundial de Pilotos, com 67 pontos. O brasileiro Felipe Massa, que terminou a prova em 6°, também foi beneficiado, ficando em 7° lugar no Mundial de Pilotos, com 49 pontos, a mesma pontuação de Hamilton. A diferença deles para o líder da temporada, Jenson Button, é de 21 pontos.



A corrida também foi boa para o veterano Michael Schumacher, da Mercedes, que teve o seu melhor resultado este ano, ficando em 4° lugar. Os brasileiros Rubens Barrichelo, da Williams, e Lucas de Grassi, da Virgin-Cosworth, terminaram em 9° e 19°, respectivamente. Apesar de ter feito uma boa largada, Bruno Senna, da Hispania-Cosworth, abandonou a prova na 4ª volta, depois de ter problemas no carro.



Confira a classificação final do Grande Prêmio da Espanha:



1. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 66 voltas em 1h35min44s101

2. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - a 24s065

3. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - a 51s338

4. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - a 1min02s195

5. Jenson Button (ING/McLaren) - a 1min03s728

6. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 1min05s767

7. Adrian Sutil (ALE/Force India) - a 1min12s941

8. Robert Kubica (POL/Renault) - a 1min13s677

9. Rubens Barrichello (BRA/Williams) - a 1 volta

10. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) - a 1 volta

11. Vitaly Petrov (RUS/Renault) - a 1 volta

12. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - a 1 volta

13. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 1 volta

14. Lewis Hamilton (ING/McLaren) - a 2 voltas

15. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) - a 2 voltas

16. Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - a 2 voltas

17. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - a 3 voltas

18. Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth) - a 3 voltas

19. Lucas Di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth) - a 4 voltas



Como fica o Mundial de Pilotos:



1.Jenson Button (ING/McLaren) - 70 pontos

2.Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 67

3.Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 60

4.Mark Webber (AUS/Red Bull) - 53

5.Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 50

6.Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 49

7.Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 49

8.Robert Kubica (POL/Renault) - 44

9.Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 22

10.Adrian Sutil (ALE/Force India) - 16







adblock ativo