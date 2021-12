Webber vai largar na frente no GP da Turquia de Fórmula 1

O australiano Mark Webber, atual líder do mundial de Fórmula 1, vai largar em primeiro no Grande Prêmio da Turquia, após marcar o tempo de 1min26s295 no treino classificatório deste sábado, 29. Esta é a terceira pole seguida do piloto da Red Bull na temporada, e a quarta no ano. O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, ficou em segundo, com a marca de 1min26s433, à frente do alemão Sebastian Vettel, que conseguiu apenas a terceira colocação, com o tempo de 1min26s760.

O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, vai largar em oitavo, superando seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, que errou na segunda parte do treino e ficou de fora da etapa final, largando apenas na 12ª posição.

Rubens Barrichello vai largar na 15ª posição, e Bruno Senna, da Hispania, ficou com a 22ª colocação, à frente de Lucas di Grassi, que ocupa o 23º lugar do grid.

O GP da Turquia acontece neste domingo, 30, a partir de 9h (horário de Brasília).

Grid de largada para o GP da Turquia:

1 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m26s295

2 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m26s433

3 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m26s760

4 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m26s781

5 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m26s857

6 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m26s952

7 - Robert Kubica (POL/Renault) - 1m27s039

8 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m27s082

9 - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m27s430

10 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m28s122

11 - Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - 1m27s525

12 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m27s612

13 - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) - 1m27s879

14 - Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - 1m28s273

15 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m28s392

16 - Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m28s540

17 - Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m28s841

18 - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - 1m28s958

19 - Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 1m30s237

20 - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 1m30s519

21 - Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - 1m30s744

22 - Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - 1m31s266

23 - Lucas di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - 1m31s989

24 - Karun Chandhok (IND/Hispania-Cosworth) - 1m32s060

