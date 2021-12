Webber supera Vettel e conquista pole em Abu Dabi

Mark Webber desbancou Sebastian Vettel neste sábado e conquistou a pole position para o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. O australiano superou o companheiro, e tetracampeão por antecipação, por pouco e buscou o primeiro lugar no grid de largada, deixando para trás os carros da Mercedes. O alemão Nico Rosberg vai sair em terceiro e o inglês Lewis Hamilton largará da quarta posição. Felipe Massa conquistou o 8º posto.

Mesmo superado no treino, que começou sob sol e terminou à noite, Vettel segue sendo o favorito para a corrida deste domingo. Após garantir o título na etapa passada, o alemão busca a 11ª vitória da temporada e a 7ª seguida em 2013. Webber, por sua vez, sairá na pole pela segunda vez no ano e ainda busca o primeiro triunfo no campeonato, prestes a deixar a categoria.

Webber e Vettel iniciaram a busca pela pole exibindo confiança neste sábado. Após liderar a última sessão, o australiano e o tetracampeão foram os últimos a entrar na pista, faltando apenas 5 minutos para o fim da sessão. E, logo na primeira volta, a dupla cravou os melhores tempos do Q1. Acabaram sendo logo superados pelos rivais, mas foi o suficiente para avançarem ao Q2.

A segunda sessão foi marcada pela eliminação precoce de Fernando Alonso. O espanhol foi apenas o 11º mais rápido e acabou sendo excluído da briga pela pole position. Massa, por sua vez, terminou o Q2 no limite. Com a 10ª posição, avançou à última sessão do treino classificatório.

Já sem a presença do sol, a terceira parte do treino foi dominada com tranquilidade pela Red Bull. A dupla só foi ameaçada nos segundos finais, quando Hamilton tentava sua última volta. O inglês, contudo, rodou na pista e desperdiçou a chance de ameaçar a pole de Webber.

Mais cauteloso, Massa demorou a sair dos boxes e obteve o oitavo melhor tempo do Q3, à frente do mexicano Sergio Pérez e do australiano Daniel Ricciardo. Um dos destaques da última sessão foi o alemão Nico Hülkenberg. Ainda sem futuro definido, o piloto, considerado uma das promessas da F1, buscou o 6º lugar no grid.

A antepenúltima corrida da temporada será disputada às 11 horas deste domingo (horário de Brasília) no circuito de Yas Marina, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

