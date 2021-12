Webber lidera o segundo treino livre no Japão

Depois de ver a McLaren dominar o primeiro treino livre para o GP do Japão na madrugada desta sexta-feira, 5, o australiano Mark Webber levou sua Red Bull à liderança da segunda sessão.

Na melhor de suas 34 voltas no circuito de Suzuka, que no domingo sediará a 15ª etapa da temporada da Fórmula 1, Webber marcou 1m32s493, ficando pouco mais de dois décimos à frente do britânico Lewis Hamilton, da McLaren.

O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, foi o terceiro, e o seu compatriota Nico Hülkenberg, da Force India, terminou em quarto.

O espanhol Fernando Alonso, que lidera o mundial, completou o treino na quinta posição, deixando o seu companheiro de Ferrari, o brasileiro Felipe Massa, em nono.

Bruno Senna, que ficara de fora da primeira sessão, desta vez foi à pista e marcou o oitavo tempo, sete à frente do seu colega na Williams, o venezuelano Pastor Maldonado.

