Webber largará na frente no GP da Coreia do Sul; Massa é 6º

Depois de ver o seu companheiro de Red Bull dominar todo o fim de semana, o piloto australiano Mark Webber resolveu aparecer neste sábado e marcou a pole position do GP da Coreia do Sul, que acontecerá no domingo.

Webber cravou 1m37s242, apenas 74 milésimos à frente do alemão Sebastian Vettel, que atualmente é o vice-líder do campeonato, a apenas quatro pontos do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

A terceira colocação ficou com o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, e a quarta, com o próprio Alonso. O finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, sairá em quinto. Depois de encerrar um longo jejum e subir ao pódio do GP do Japão, na semana passada, Felipe Massa deu sequência aos bons resultados neste sábado e marcou o sexto tempo, com 1m37s884.

Já Bruno Senna ficou novamente no Q3, em 18º. O seu companheiro na Williams, o venezuelano Pastor Maldonado, conseguiu avançar até o Q2 e por isso sairá em 15º. O GP da Coreia do Sul terá início às 3h (horário de Brasília) de domingo.

Confira os tempos do treino classificatório:

PRIMEIRA FILA.

1. Mark Webber (AUS/Red Bull RB8) 1:37.242.

2. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull RB8) 1:37.316.



SEGUNDA FILA

3. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27) 1:37.469.

4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:37.534.



TERCEIRA FILA.



5. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20) 1:37.625.

6. FELIPE MASSA (BRA/Ferrari) 1:37.884.



QUARTA FILA.



7. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20) 1:37.934;

8. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) 1:38.266;



QUINTA FILA.

9. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:38.361.

10. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:38.513.



SEXTA FILA.

11. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27) 1:38.441.

12. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31) 1:38.460.



SÉTIMA FILA.



13. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber C31) 1:38.594.

14. Paul di Resta (GBR/Force India) 1:38.643.



OITAVA FILA.



15. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:38.725.

16. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso STR7) 1:39.084.



NONA FILA

17. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso STR7) 1:39.340.

18. BRUNO SENNA (BRA/Williams FW34) 1:39.443.



DÉCIMA FILA.



19. Vitaly Petrov (RUS/Caterham CT01) 1:40.207.

20. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01) 1:40.333.



DÉCIMA PRIMEIRA FILA.



21. Timo Glock (ALE/Marussia MR01) 1:41.371.

22. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112) 1:42.881.



DÉCIMA SEGUNDA FILA



23. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112) sem tempo.

24. Charles Pic (FRA/Marussia MR01) 1:41.317+.



+ Charles Pic (Marussia) foi punido com dez posições por mudar o motor.

adblock ativo