Webber garante pole e larga na frente em Mônaco

O piloto australiano Mark Webber, da Red Bull, conquistou neste sábado, 15, a pole position nos treinos classificatórios para o GP de Mônaco, que acontece às 9h deste domingo, 16, em uma disputa direta com o polonês Robert Kubica, que também largará na primeira fila. O companheiro de equipe de Webber, Sebastian Vettel, sairá na terceira posição.

Felipe Massa ficou com o melhor tempo entre os brasileiros, e está na 4ª colocação do grid, depois de ter sido o primeiro colocado nas duas primeiras sessões da classificação.

Ele teve que buscar uma boa posição para a Ferrari já que seu companheiro, Fernando Alonso, nem participou do treino classificatório e largará na última fila, após bater seu carro no treino livre deste sábado.

Rubens Barrichello, da Williams, foi o segundo melhor do Brasil e ficou com a 9ª posição na largada do Grande Prêmio. Já Lucas di Grassi e Bruno Senna, continuaram nas posições do último treino livre, 21ª e 22ª, respectivamente.

Manutenção - A equipe da Ferrari começou a fazer os reparos necessários para que Alonso dispute a prova no circuito de Monte Carlo.

A escuderia precisou trocar o chassi por conta do acidente que aconteceu horas antes do treino classificatório.

A saída na última posição complica o espanhol, por conta do tráfego intenso já tradicional nessa pista.

