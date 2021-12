Webber faz melhor tempo dos treinos livre do GP da China

O último treino livre do GP da China, realizado na madrugada deste sábado, 17, ficou marcado pela superação da equipe Red Bull, que nas últimas voltas tirou a McLaren de Lewis Hamilton da ponta. O alemão Mark Webber foi o responsável pelo feito, ao marcar 1min35s323 depois de colocar pneus macios.

O inglês fez um bom tempo desde que entrou na pista, mas acabou com a segunda colocação, com 1min35s564. A terceira colocação ficou com o companheiro de equipe de Webber, Sebastian Vettel, que fez o tempo de 1min35s614.

Brasileiros - Felipe Massa, como nos outros treinos livres, foi o melhor brasileiro e marcou o 9º tempo, com 1min36s416, ficando quatro posições atrás do companheiro de equipe Fernando Alonso (1min35s875). Na sua última tentativa, Massa foi atrapalhado pelo piloto indiano Karun Chandhok e nem conseguiu terminar a volta.

Os outros representantes do Brasil não foram bem no treino. Rubens Barrichello ficou com a 16ª colocação (1min37s585) com sua Williams, Lucas Di Grassi ficou com a 21ª (1min39s749) e Bruno Senna ficou no penúltimo lugar (1m40s316).

Confira os tempos da terceira sessão de treinos

1° Mark Webber – AUS/Red Bull – 1min35s323

2° Lewis Hamilton – ING/McLaren – 1min35s564

3° Sebastian Vettel – ALE/Red Bull – 1min35s691

4° Jenson Button – ING/McLaren – 1min35s747

5° Fernando Alonso- Espanha/Ferrari – 1min35s857

6° Nico Rosberg – ALE/Mercedes – 1min35s913

7° Michael Schumacher – ALE/Mercedes – 1min36s262

8° Robert Kubica – POL/Renault – 1min36.343

9° Felipe Massa – BRA/Ferrari – 1min36s416

10° Kamui Kobayashi – JAP/Sauber – 1min36s634

11° Jaime Alguersuari - ESP/Toro Rosso – 1min36s879

12° Vitantonio Liuzzi ITA/Force India – 1min37s031

13° Sebastian Buemi – SUI/Toro Rosso – 1min37s192

14° Adrian Sutil – ALE/Force India – 1min37s240

15° Vitaly Petrov – RUS/Renault – 1min37s339

16° Rubens Barrichello – BRA/Williams – 1min37s585

17°Pedro de la Rosa – ESP/Sauber – 1min37s664

18° Nico Hulkenberg – ALE/Williams – 1min37s784

19° Timo Glock – ALE/Virgin – 1min39s579

20° Heikki Kovalainen – FIN/Lotus – 1min39s616

21° Lucas Di Grassi – BRA/Virgin – 1min39s749

22° Jarno Trulli – ITA/Lotus – 1min39s776

23° Bruno Senna – BRA/Hispania – 1min40s316

24° Karun Chandhok – IND/Hispania – 1min41s141

