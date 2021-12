Webber é o mais rápido no 1.º treino livre na Malásia

Querendo mostrar que o fraco desempenho no GP da Austrália, na semana passada, na abertura da temporada de 2013 da Fórmula 1, já ficou no passado, a Red Bull tratou de mostrar que quer a vitória no GP da Malásia. Nesta sexta-feira (final da noite de quinta no Brasil), o australiano Mark Webber foi o mais rápido da primeira sessão de treinos livres no circuito de Sepang. Com o tempo de 1min36s935, ficou logo à frente do finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus. O vencedor em Melbourne cravou a marca de 1min37s003.

Atual tricampeão da categoria, o alemão Sebastian Vettel ficou muito próximo dos primeiros colocados. Com o tempo de 1min37s104, o piloto da Red Bull conseguiu a terceira colocação, à frente do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que fez a marca de 1min37s319. O brasileiro Felipe Massa, companheiro de Alonso na escuderia italiana, ficou com o sétimo lugar (1min37s771). Entre eles ficaram os alemães Nico Rosberg (Mercedes) e Adrian Sutil (Force India).

Assim como ocorreu na Austrália, o destaque negativo ficou para a McLaren. O britânico Jenson Button obteve apenas o 11.º melhor tempo (1min38s173), duas posições acima do mexicano Sergio Pérez (1min38s830). Ex-piloto da escuderia inglesa, agora na Mercedes, o britânico Lewis Hamilton foi o nono colocado.

Confira a classificação da primeira sessão de treino livre para o GP da Malásia:

1.º - Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min36s935

2.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min37s003

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min37s104

4.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min37s319

5.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min37s588

6.º - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min37s769

7.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min37s771

8.º - Paul di Resta (GBR/Force India) - 1min37s773

9.º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min37s840

10.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min37s915

11.º - Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min38s173

12.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min38s673

13.º - Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min38s830

14.º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) - 1min39s054

15.º - Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min39s204

16.º - Valteri Bottas (FIN/Williams) - 1min39s208

17.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min39s284

18.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min39s567

19.º - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min40s728

20.º - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min40s996

21.º - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min41s163

22.º - Max Chilton (GBR/Marussia) - 1min41s513

