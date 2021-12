Webber é o mais rápido na 2ª sessão de treinos do GP da Espanha

O australiano Mark Webber (Red Bull) fez nesta sexta-feira o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, o quinto da temporada, que será disputado domingo no circuito de Montmeló, próximo a Barcelona.



Com um tempo de 1 minuto 22 segundos e 470 milésimos, Webber, que havia sido o mais rápido na primeira sessão, superou por 39 milésimos o britânico Lewis Hamilton (McLaren), segundo, enquanto que o outro piloto da Red Bull e líder do Mundial, Sebastian Vettel, ficou em terceiro, à frente da segunda McLaren do britânico Jenson Button.

18º Heikki Kovalainen (FIN/Team Lotus) 1:26.417



19º Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:27.123



20º Jarno Trulli (ITA/Team Lotus) 1:27.189



21º Jérôme d'Ambrosio (BEL/Virgin-Cosworth) 1:28.036



22º Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth) 1:28.062



23º Narain Karthikeyan (IND/Hispania-Cosworth) 1:29.469



24º Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania-Cosworth) 1:29.476

