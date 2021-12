Webber domina segundo treino para o GP da Coreia do Sul

Mark Webber foi o mais rápido no segundo treino livre para o GP da Coreia do Sul, realizado no novíssimo circuito de Yeongam. O australiano driblou as dificuldades resultantes do fato de a nova pista ainda precisar de ajustes e marcou 1min37s942, tempo 0s3 mais rápido do que o de Fernando Alonso, segundo colocado.

Líder na primeira sessão, Lewis Hamilton foi o terceiro, seguido por Robert Kubica e Jenson Button. O polonês da Renault, assim como no treino da manhã, foi uma espécie de intruso entre os candidatos ao título. Jenson Button ficou na quinta posição, logo à frente de Felipe Massa.

A grande diferença aberta por Alonso em relação a Massa, de 0s7, foi pequena diante da vantagem que Webber construiu sobre Sebastian Vettel, seu companheiro na Red Bull. O líder do campeonato foi 1s2 melhor do que o alemão.

Vitaly Petrov, 0s6 mais lento do que seu parceiro Kubica, terminou o treino na oitava posição, superando Nico Rosberg e Kamui Kobayashi, que encerraram o grupo dos dez primeiros.

Se no primeiro treino o responsável pela única interrupção das atividades foi Bruno Senna, na segunda sessão quem o fez foi Sakon Yamamoto, seu companheiro na Hispania. O japonês perdeu o controle do carro ao passar por uma depressão na zebra da curva 16, uma das mais rápidas do circuito. Depois, rodou e tocou a asa dianteira no muro.

Senna, aliás, teve só dois minutos para andar. Por conta do acidente no treino da manhã, Bruno passou quase todo o tempo esperando que o time consertasse seu carro. O brasileiro acabou na última posição.

Por sua vez, Lucas Di Grassi teve a primeira chance de andar em Yeongam, pois, no primeiro treino livre, quem pilotou o seu carro da Virgin foi o belga Jérôme D'Ambrosio, que, em troca, ajuda no orçamento da equipe inglesa. Por ter sido a estreia no novo circuito, Lucas teve dificuldades de acompanhar o ritmo do companheiro Timo Glock, sendo 0s9 mais lento.

Segundo treino livre:

1°. Mark Webber (Red Bull), 1min37s942

2°. Fernando Alonso (Ferrari), a 0s190

3°. Lewis Hamilton (McLaren), a 0s337

4°. Robert Kubica (Renault), a 0s776

5°. Jenson Button (McLaren), a 0s784

6°. Felipe Massa (Ferrari), a 0s878

7°. Sebastian Vettel (Red Bull), a 1s262

8°. Vitaly Petrov (Renault), a 1s325

9°. Nico Rosberg (Mercedes), a 1s326

10°. Kamui Kobayashi (Sauber), a 1s622

11°. Nick Heidfeld (Sauber), a 1s646

12°. Michael Schumacher (Mercedes), a 1s656

13°. Rubens Barrichello (Williams), a 1s870

14°. Vitantonio Liuzzi (Force India), a 1s939

15°. Adrian Sutil (Force India), a 2s029

16°. Nico Hulkenberg (Williams), a 2s536

17°. Jaime Alguersuari (Toro Rosso), a 2s636

18°. Sebastien Buemi (Toro Rosso), a 2s954

19°. Heikki Kovalainen (Lotus), a 4s831

20º. Jarno Trulli (Lotus), a 4s859

21°. Timo Glock (Virgin), a 5s173

22°. Lucas Di Grassi (Virgin), a 6s097

23°. Sakon Yamamoto (Hispania), a 7s224

24°. Bruno Senna (Hispania), a 8s707

adblock ativo