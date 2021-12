Webber acerta na estratégia e vence na Hungria, Massa é 4º

Após largar na segunda colocação, se beneficiar com a entrada do safety car e ficar mais de 40 voltas com os pneus macios na pista, o australiano Mark Webber, da RBR, venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, na manhã deste domingo, 1º, e assumiu a liderança do mundial com 161 pontos. Fernando Alonso, da Ferrari, ficou com a segunda posição.





Em terceiro lugar chegou o alemão Sebastian Vettel, também da RBR, seguido do brasileiro Felipe Massa, o quarto colocado. Rubens Barrichello, da Williams, chegou na 10ª colocação após fazer bela manobra e ultrapassar o alemão Michael Schumacher, da Mercedes.

Os demais brasileiros na prova, Bruno Senna, da Hispania, e Lucas di Grassi, da VRT, ficaram com a 17ª e 18ª colocações, respectivamente.

Confira o resultado final da corrida:



1. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault): 1h41min05s571 (70 voltas)

2. Fernando Alonso (ESP/Ferrari): +17s8

3. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault): +19s2

4. Felipe Massa (BRA/Ferrari): +27s4

5. Vitaly Petrov (RUS/Renault): +1min13s1

6. Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth): +1min16s7

7. Pedro de la Rosa (ESP/BMW Sauber-Ferrari): +1 volta

8. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes): +1 volta

9. Kamui Kobayashi (JAP/BMW Sauber-Ferrari): +1 volta

10. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth): +1 volta

11. Michael Schumacher (ALE/Mercedes GP): +1 volta

12. Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso-Ferrari): +1 volta

13. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes): +1 volta

14. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth): +3 voltas

15. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth): +3 voltas

16. Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth): +3 voltas

17. Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth): +3 voltas

18. Lucas di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth): +4 voltas

19. Sakon Yamamoto (JAP/Hispania-Cosworth): +4 voltas

Não completaram a prova:

Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes)

Robert Kubica (POL/Renault)

Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP)

Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes)

Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari)

adblock ativo