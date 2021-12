Wawrinka vence e deixa Suíça perto da final da Davis

A Suíça está muito próxima de encerrar um jejum de 22 anos sem disputar uma decisão na Copa Davis. Nesta sexta-feira, após Roger Federer abrir o dia com uma vitória sobre Simone Bolelli e a equipe abriu 2 a 0 com o triunfo de Stan Wawrinka, número 4 do mundo, sobre o italiano Fabio Fognini, 17º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2, em apenas 1 hora e 30 minutos.

Assim, a Suíça abriu 2 a 0 no confronto com a Itália, disputado em Genebra, e só precisa de um triunfo para se garantir na decisão da Copa Davis. E essa vitória pode vir neste sábado quando Federer e Wawrinka se juntam para reeditar a dupla campeã olímpica em 2008 e vão enfrentar os italianos Andreas Seppi e Paolo Lorenzi.

Nesta sexta-feira, Wawrinka foi bem superior ao principal tenista da Itália. No primeiro set,o suíço conseguiu uma quebra de serviço no quarto game e em seguida confirmou o seu saque para fazer 4/1. Com vantagem confortável, ele converteu novo break point no oitavo game e fechou a parcial em 6/2.

No segundo set, a quebra de saque no quarto game favorável a Wawrinka se repetiu, mas o suíço perdeu o seu serviço no game seguinte e viu Fognini empatar a parcial em 3/3. No oitavo game, Wawrinka voltou a vencer um game no saque do italiano. Depois, confirmou o seu serviço e venceu o set por 6/3.

Embalado, Wawrinka começou a terceira parcial com uma quebra de serviço no primeiro game. Depois, no sétimo, o campeão do Aberto da Austrália converteu mais um break point e em seguida manteve o seu saque para fechar o set em 6/2 e o jogo em 3 a 0.

Repescagem

Mesmo sem Novak Djokovic, a Sérvia está muito perto de garantir a sua presença no Grupo Mundial da Copa Davis em 2014 após abrir 2 a 0 no confronto com a Índia, em Bangalore. Nesta sexta-feira, Dusan Lajovic derrotou Yuki Bhambri por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 7/5. Depois, Filip Krajinovic superou Somdev Devvarman por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6, 6/3 e 6/2.

adblock ativo