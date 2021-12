Impulsionado principalmente por uma primeira metade de jogo na qual foi arrasador, o Golden State Warriors atropelou o Dallas Mavericks com uma vitória por 116 a 95, em casa, na rodada desta quarta-feira à noite na NBA. Foram 67 pontos somados para o time de Oakland ao final do segundo período, fato que permitiu aos atuais vice-campeões da liga de basquete dos Estados Unidos relaxarem nos dois quartos seguintes e administrarem com tranquilidade o triunfo.

Estadão Conteúdo

Warriors atropela no início e vence Mavericks; Clippers arrasa Blazers e lidera

Desta forma, o Warriors somou a sua sexta vitória em oito jogos neste início de temporada regular e se garantiu na terceira posição da Conferência Oeste. Já o time do Texas, com o retrospecto inverso de seis derrotas e duas vitórias, amarga o penúltimo lugar da mesma conferência.

Mesmo sem contar com o astro Stephen Curry inspirado no início do jogo, o Warriors teve Klay Thompson com a mão extremamente calibrada ao marcar 18 dos primeiros 23 pontos da equipe da casa, que exibia muita eficiência nos arremessos de longa distância. Assim, terminou o segundo quarto vencendo por 67 a 36, já encaminhando o seu triunfo com bastante antecipação.

No fim, Kevin Durant terminou o confronto como cestinha, com 28 pontos, enquanto Stephen Curry veio logo atrás, com 24. Thompson, curiosamente, caiu muito na parte ofensiva após começar muito bem e terminou a partida com 20 pontos.

Durant, por sua vez, garantiu um "double-double" ao contabilizar dez rebotes para o time de Oakland, que mais uma vez não teve Anderson Varejão sequer relacionado para jogar. Desta forma, o brasileiro não pôde participar do jogo que também marcou o primeiro duelo de Harrison Barnes e Andrew Bogut, hoje no Mavericks, contra o ex-time. Ambos tiveram recepção calorosa da torcida local, sendo que Barnes se destacou como cestinha do time de Dallas, com 25 pontos.

Os torcedores do Warriors ainda viram Stephen Curry enfrentar o seu irmão Seth Curry, que ficou muito próximo de somar dois dígitos em dois fundamentos ao marcar dez pontos e fazer nove assistências pelos visitantes.

CLIPPERS TAMBÉM ATROPELA - Se o Warriors passeou em casa, o Los Angeles Clippers não ficou atrás na rodada desta quarta-feira à noite da NBA ao atropelar o Portland Trail Blazers, em casa, por 111 a 80. Foi a sétima vitória em oito jogos da equipe da Califórnia, que assim se garantiu na ponta isolada da Conferência Oeste.

Já o Blazers, que viu uma sequência de três vitórias ser encerrada de forma categórica, agora contabiliza quatro derrotas em nove jogos e ocupa a sétima posição da mesma conferência.

No atropelamento em Los Angeles, o time da casa chegou a abrir incríveis 47 pontos de vantagem em certo momento do jogo e teve como principal destaque Blake Griffin, autor de um "double-double" de 22 pontos e 13 rebotes.

Já o Oklahoma City Thunder, mesmo jogando em casa, não conseguiu segurar o Toronto Raptors ao cair por 112 a 102 e ficar na vice-liderança do Oeste, agora com duas derrotas em oito jogos. A equipe canadense, por sua vez, foi ao quarto lugar do Leste ao contabilizar sua quinta vitória em sete partidas.

No clássico de Nova York, melhor para o New York Knicks, que passou pelo Brooklyn Nets por 110 a 96, no Madison Square Garden, enquanto no clássico do Texas quem levou a melhor foi o Houston Rockets, que fora de casa passou pelo San Antonio Spurs por 111 a 99 e figura na quarta posição do Oeste, com cinco vitórias e três derrotas.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira à noite na NBA:

New York Knicks 110 x 96 Brooklyn Nets

Washington Wizards 118 x 93 Boston Celtics

Charlotte Hornets 104 x 98 Utah Jazz

Orlando Magic 107 x 123 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 122 x 115 Filadelfia 76ers

Atlanta Hawks 115 x 107 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 102 x 112 Toronto Raptors

Phoenix Suns 107 x 100 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 99 x 111 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 111 x 80 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 116 x 95 Dallas Mavericks

Confira os jogos desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

Miami Heat x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

adblock ativo