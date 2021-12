Wanderlei Silva dá show e nocauteia Stann no Japão

Wanderlei Silva voltou: na madrugada deste domingo, 3, o Cachorro Louco abusou de golpear o americano Brian Stan e venceu por nocaute a luta principal do UFC Japão, na Saitama Super Arena, em Tóquio.

Silva derrubou o seu adversário no segundo round, quando já o dominava com golpes sobre os seus ferimentos, mas ao mesmo tempo abrindo caminho para os golpes derradeiros. Aos 4min08 do período, ele fulminou o norte-americano com uma sequência de direto e de cruzado que só cessou quando viu Brian cair no tatame.

Antes, no primeiro round, Wanderlei e Stann resolveram partir para uma luta aberta, em que, sem parar, trocaram golpes mutuamente por durante os cinco minutos iniciais.

Mas o brasileiro levou a melhor e balançou o norte-americano em pelo menos duas oportunidades. Stann ainda recebeu um golpe duro no nariz e sangrou bastante.

