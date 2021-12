Wanderlei Silva anuncia aposentadoria e detona UFC

Em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 19, no Youtube, o brasileiro Wanderlei Silva anunciou a aposentadora do MMA. Além disso, criticou o Ultimate Fight Championship, principal categoria do MMA. "Vocês não respeitam o atleta. Não cuidam do atleta. Não dão nada. Só dão migalha e falta de respeito", afirmou. Confira o vídeo abaixo:

