Wand é cortado e Belfort será o rival de Sonnen

Uma surpresa para os fãs de MMA. O lutador brasileiro Wanderlei Silva foi cortado e não lutará contra o Chael Sonnen, no UFC 175, que acontece dia 5 de julho, em Las Vegas. A organização confirmou, na quarta-feira, 28, durante a sessão de autógrafos do TUF Brasil 3, em São Paulo, que o brasileiro está fora do combate porque não entregou para a Comissão Atlética do Estado de Nevada os exames antidoping que são requisitos básicos para que ele possa lutar, e revelou Vitor Belfort como o substituto para a luta.

O UFC emitiu um comunicado oficial confirmando a alteração. "Devido a questões relacionadas ao licenciamento de Wanderlei Silva no estado de Nevada, o UFC foi forçado a procurar um oponente substituto para enfrentar Chael Sonnen no UFC 175 no sábado, 5 de julho em Las Vegas. O ex-campeão do UFC Vitor Belfort aceitou a luta com Sonnen e está sujeito a receber a licença da Comissão Atlética de Nevada".

Que é isso???? Não estou acreditando!!!! — Wanderlei Silva (@wandfc) 28 maio 2014

Wanderlei e Sonnen há tempos vinham trocando farpas nas redes sociais, em entrevistas e até chegaram a brigar durante a gravação do programa Tuf Brasil 3. Por causa da confusão, o brasileiro lesionou a mão e as costas ao cair no chão, motivo pelo qual fez com que a data do duelo, que seria no último programa do reality, fosse adiado para o dia 5 de julho.

Duas disputas de cinturões acontecerão no UFC 175. Pelo peso-médio: Chris Weidman x Lyoto Machida e pelo peso-galo feminino: Ronda Rousey x Alexis Davi. A presença de Vitor Belfort como substituto de Wand no evento também surpreende. Já que o lutador era o desafiante do cinturão contra Weidman, mas foi cortado pela Comissão Atlética de Nevada devido ao uso de Terapia de Reposição de Testosterona (TRT). Consequentemente Belfot foi trocado por Lyoto Machida.

adblock ativo