Wagner fala sobre inauguração de Arena e reforma de Pituaçu

Durante coletiva de imprensa, antes do início da partida entre Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova, neste domingo, 7, o governador Jaques Wagner falou sobre a emoção de inaugurar o novo estádio, que será palco de jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014.

"Foi uma decisão difícil demolir a antiga Fonte Nova, mas a torcida baiana merecia um estádio de primeiro mundo", disse o governador. "Essa nova Arena está preparada para grandes eventos esportivos e culturais", disse.

Wagner também falou sobre o estádio de Pituaçu, que passará por obras e se transformará em um centro esportivo. Apesar de adiantar as reformas do estádio onde o Bahia mandava os jogos enquanto a Fonte Nova está sendo reformada, o governador não especificou quais as mudanças vão acontecer e quando as obras serão inicializadas.

