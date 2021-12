Wagner diz que Defesa gastará mais de R$ 400 mi com a Olimpíada

O ministro da Defesa, Jaques Wagner, disse nesta quarta-feira que as Forças Armadas empregarão 37 mil militares durante os Jogos Olímpicos do Rio. Ele detalhou os investimentos do ministério na Olimpíada de 2016, que recebe neste ano R$ 200 milhões e, no ano que vem, mais R$ 106,8 milhões. Ele afirmou que o Brasil já gastou mais de R$ 100 milhões desde a escolha do Rio para sediar a Olimpíada.

O ministro participa nesta quarta-feira, de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, onde disse que o brasileiro ainda não entende o motivo de investimentos em defesa militar em tempos de paz. "O Brasil precisa entender por que gastamos com defesa", disse.

Ele destacou a importância das Forças Armadas para realizar obras em áreas isoladas nas quais a iniciativa privada não entra e para proteger as reservas naturais do País. "Pagamos o seguro do carro doidos para não bater o carro, mas para usar se for necessário. Nós gastamos com defesa doidos para não precisar usar", comparou.

