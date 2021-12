Wagner anuncia implosão da Fonte Nova

Opine: Você concorda com a implosão da Fonte

O governador Jaques Wagner decidiu na noite de terça-feira, 27, implodir o Estádio da Fonte Nova e fazer uma parceria com uma empresa privada para a construção de uma nova praça esportiva no local, sem nenhum gasto do poder público, ficando a empresa privada com o direito de uso do estádio. Maiores detalhes sobre a decisão deverão ser anunciados em breve. As informações são de fontes da Governadoria.

Segundo a mesma fonte, o governador teria justificado a decisão pela necessidade de a Bahia contar com um estádio moderno para receber jogos da Copa do Mundo de 2014, e sem os fantasmas da tragédia ocorrida no domingo. O novo estádio deve custar cerca de R$ 300 a R$ 350 milhões e será construído no mesmo local da Fonte Nova.

Jaques Wagner, desde que Salvador entrou na rota da Copa de 2014, defendia a implosão da Fonte Nova e a construção, no mesmo local, de um novo estádio capaz de atender às demandas da Fifa. Na ocasião, o governador foi criticado por setores que defendiam a reforma da Fonte Nova. Outra proposta analisada era a de construir um novo estádio na Paralela. Wagner queria o novo estádio no mesmo local da Fonte Nova porque assim preservaria e revitalizaria o Centro de Salvador.

