Vovó do MMA fã de Junior Cigano morre aos 85 anos

Morreu na última terça-feira, 19, Elizete Almeida, 85 anos, que ficou carinhosamente conhecida como a 'vovó do MMA', após uma série de matérias da imprensa baiana sobre sua paixão pelo esporte e, em especial, pelo lutador Junior Cigano.

A 'vovó da MMA' ganhou destaque ao sempre ir receber o lutador Junior Cigano no aeroporto após suas lutas no exterior. Elizete esteve presente nas vitórias e também na derrota. Ela recebeu Cigano tanto após a conquista do cinturão dos pesos pesados quanto após a derrota para Cain Velasquez.

Em uma matéria de A Tarde, publicada no dia 6 de junho de 2012 pelo repórter Ricardo Palmeira, Elizete falou sobre como nasceu sua paixão pelo esporte e por Cigano.

"Há uns dois anos, fui assistir a um evento de MMA em Salvador. Achei o Cigano um grande lutador. Depois da luta, fui falar com ele e me encantei com seu jeito simples e educado. Aí, fiquei pensando: 'como um cara tão alto e forte pode ter tanta fineza?!'. Desde então, me tornei fã de luta e do Cigano".

Elizete faleceu no Hospital Espanhol, após estar internada há mais de um mês no local, onde chegou a ser visitada por Cigano. Ela deixa seis filhos e netos.

Reprodução de matéria de A Tarde do dia 6 de junho de 2012 sobre a Vovó do MMA:

