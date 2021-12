"Vou passar Natal e Réveillon treinando", diz Allan do Carmo

Nesta entrevista para A TARDE, Allan do Carmo faz um balanço de sua temporada, listando o que deu certo e errado na Olimpíada do Rio-2016 e anuncia que seu foco será mantido para os Jogos de Tóquio-2020. O maratonista aquático baiano fala também sobre a eleição para a CBDA, que tem como um dos postulantes o baiano Sérgio Silva, atual presidente da FBDA. Após curtir férias, ele já está na ativa e em plena época de festas dedicará partes desses dias para treinamento. Uma das metas é a primeira etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas 2017. Allan também procura apoio para a viagem que fará para disputar o Circuito Mundial, já que seus contratos de patrocínio se encerram no final do ano e ainda não houve sinal de que haverá renovação.

Então, já acabaram as férias, não é mesmo?

Já, sim. Saí de férias em outubro, do dia 17 ao dia 3 de novembro. Voltei tem mais de um mês e já estou treinando para 2017.

Pode antecipar quais são os seus planos para 2017?

Este vai ser um ano mais conturbado, assim, com menos investimento, então a gente vai ter de fazer uma luta maior para poder disputar as etapas da Copa do Mundo, que já começa agora em fevereiro, na Argentina. Então, estamos buscando recursos para poder ir para as etapas visando à classificação para o Mundial da Hungria, em julho, que é o nosso foco principal.

Qual é o balanço ou a análise da temporada?

Foi uma temporada muito difícil, dura, de muita dedicação. A gente começou a treinar em novembro de 2015, treinando pesado até os Jogos Olímpicos. Muito difícil para mim, fiquei doente em alguns períodos, foi desgastante. E não foi uma temporada como eu previa quanto a resultados. O foco principal eram os Jogos Olímpicos e eu fiquei no 17º lugar. A gente trabalhou para ter um resultado melhor, mas também foi uma prova muito disputada e com nível técnico muito alto. Eu nadei em nível competitivo com todos os atletas. Então, ainda no final do ano eu dei uma crescida: fui para duas etapas da Copa do Mundo e peguei pódio na China (3º lugar) e Hong Kong (4º). Vou tentar chegar mais forte para 2017.

Você tem algum projeto na área social?

Eu sou padrinho do projeto Salvador Cidadania e Esporte, ali na praça de Ondina, onde os meninos fazem práticas esportivas. Contempla uma faixa de 200 crianças. Tem um miniprojeto também, todo ano na Mar Grande/Salvador, que troca as camisas por alimentos que doamos à pessoas carentes. Sempre que posso estou me envolvendo nesse tipo de ação. Semana passada eu estava em Manaus, e eu, Ana [Marcela] e Luis Rogério [Arapiraca] fizemos palestra em uma escola pública.

E a longo prazo, para o futuro, já passou por sua cabeça ser um técnico, por exemplo?

Por enquanto não penso nisso. O meu foco é Tóquio-2020 e os treinos. Mas eu penso em ter um projeto social com a minha estrutura e a marca Allan do Carmo. Já tem algum tempo que eu venho pensando, tentando abrir o instituto e buscando parceiros para colocar para frente esse projeto. E, no futuro, ter isso não necessariamente como um hobby, mas como um projeto de vida. Como a natação transformou a minha vida e me deu várias oportunidades, que outras pessoas, como eu, tenham também oportunidade

Onde vai passar o Natal e o Revéillon? Em Salvador?

Vou passar ambos aqui, vou estar treinando. Provavelmente no período da manhã, no dia 25 de dezembro, e no dia 1º de 2017 à tarde. Vou manter o ritmo normal dos treinos.

Esses treinos são para qual primeiro desafio em 2017?

Estou tentando buscar recursos para viajar para a Argentina para competir no dia 4 de fevereiro. Meus patrocínios terminam agora, dia 31 de dezembro.

E como está esse processo de renovação?

Com os Correios já terminou o contrato e está em processo de renovação com a Confederação Brasileira (CBDA). Então eles falaram que agora para a Argentina não vão poder dar nenhum tipo de apoio. O meu com o FazAtleta e a Bahiagás termina no dia 31 de dezembro. Vou estar só com a Marinha, onde sou 3º sargento. Então, vou estar buscando recursos para poder ir nessas primeiras etapas do Circuito.

Como você pontua o que deu certo e o que deu errado na Olimpíada do Rio-2016?

O que deu certo na prova foi que, inicialmente, fui muito bem. Até os primeiros 8.500 metros eu estava bem colocado, em 16º, junto com os mais rápidos, porque sempre nada todo mundo junto em linha. Tava bem posicionado. Acho que pequei nos últimos mil ou 1.500 metros, e acabei perdendo muitas posições. Cheguei, se não me engano, 16 segundos atrás do primeiro colocado. Cheguei no primeiro pelotão, mas perdi muitas posições. Acho que fiz uma prova muito boa até os 8.500 metros e esse final ficou a desejar.

Haverá eleição para a CBDA no ano que vem. São dois candidatos: Sérgio Silva, presidente da Federação Baiana, e Miguel Cagnoni, presidente da Federação Paulista. Qual deles é o mais indicado para comandar a CBDA?

Aí eu não tenho ideia. Cada um tem sua experiência, Sérgio ou Miguel, espero que o que vença faça o melhor pela natação brasileira, que continue crescendo, traga novos projetos depois de 20 anos com o mesmo presidente. Falo pela maratona, a gente teve um projeto muito bom, com estrutura profissional, fazendo todas as etapas do Circuito Mundial e que promoveu um ciclo muito vitorioso das maratonas aquáticas desde 2013. No Mundial fomos eleitos a melhor equipe de maratonas aquáticas do mundo. Em 2014 fui campeão mundial, Ana Marcela arrebentou em Kazan, e na Rio-2016 Poliana pegou o bronze. Espero que aqueles que entrem na CBDA deem continuidade a esse trabalho.

Qual você acha que é o melhor aproveitamento da piscina da Bonocô e essa da prefeitura, herdada da Rio-2016?

O melhor é ter competições na piscina olímpica. Hoje a gente já viu resultados, os meninos juvenis vindo com medalhas no campeonato Brasileiro Júnior e Juvenil. Então, a Bahia está tendo chance de trazer medalhas em campeonatos de piscina, tá funcionando. A gente vem fazendo dois treinos na piscina, treinamento de alto rendimento, acho que esse foi um ganho da natação. Essa [piscina] que a prefeitura terá é mais um ganho. Espero que abram também para o público e que haja renovação. Que venham mais novos atletas para haver renovação e a Bahia continuar forte na natação.

