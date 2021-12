Foi tensa a coletiva oficial do UFC 197, em Las Vegas, Estados Unidos, que aconteceu nesta quarta-feira, 20, e reuniu Rafal dos Anjos e Conor McGregor, que vão se enfrentar. Irritado com as agressões do irlandês, que disse que iria "acabar com ele em menos de um minuto", o brasileiro respondeu a altura.

"Eu terei a chance de terminar essa luta no primeiro round, mas não vou fazer isso. Vou bater nele até o terceiro ou quarto round. Vou fazer ele sangrar. Ele vai pagar pelo o que está falando", afirmou Dos Anjos.

"Vou fazer ele sangrar", diz Dos Anjos sobre McGregor

McGregor criticou o brasileiro por morar nos Estados Unidos, e não no Brasil, onde ele seria considerado "apenas um gringo". "Não me importa a língua que você fala na coletiva, o que eu acho é que o povo do Brasil ama Aldo porque ele fala português, ele chega aqui e fala português. Quando mandar Rafael para casa, em algumas semanas, ele nem vai ser recebido no Brasil porque mora nos Estados Unidos. O José Aldo é um verdadeiro campeão, esse cara, para os brasileiros, é um gringo".

O brasileiro não gostou da tentativa de McGregor de criticar os imigrantes. "Essas pessoas não merecem ser chamadas de traidoras. Esse cara tá me chamando assim por ter minha vida e família aqui. Nós temos pessoas de todo mundo morando nos Estados Unidos, e essas pessoas não merecem isso".

Ainda na coletiva, o irlandês disse que pretende acabar com o brasileiro em menos de um minuto. "Ele é uma versão mais devagar e maior do Aldo. Eu poderia voltar a ser o Conor de antigamente, vencendo lutas no segundo ou terceiro round, mas sinto que vou acabar com ele em menos de um minuto".

A luta entre os dois será no dia 5 de março, em Las Vegas. McGregor, campeão dos penas, tenta o inédito título duplo, tentando vencer Dos Anjos e levar também na categoria peso-pena.

