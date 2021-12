Voo do Corinthians para Salvador é cancelado e Ronaldo se irrita

O voo que traria a equipe do Corinthians de São Paulo para Salvador para a partida deste domingo, 21, contra o Vitória, foi cancelado. O avião da TAM deveria ter decolado do Aeroporto de Guarulhos às 14h (horário de Brasília). Os jogadores tiveram que deixar a capital paulista em outra aeronave, com partida duas horas mais tarde. O cancelamento e o consequente atraso na viagem irritaram Ronaldo e o atacante desabafou no Twitter.



“Que várzea essa Tam !!!pqp não presta mesmo. Como não avisam que vai cancelar ou que cancelou? Que b...”, postou Ronaldo no microblog, onde também publicou uma foto do painel eletrônico mostrando o cancelamento do voo 3172 da TAM.





Para chegar ao ônibus, os atletas do Corinthians precisaram da ajuda de 40 policiais da Tropa de Choque da PM. Ronaldo foi o primeiro a ser levado sob escolta. Passou graças a muitos empurrões e causou comoção - muitos torcedores estavam emocionados por conseguir tocar no atacante.

Roberto Carlos e Chicão também tiveram dificuldades e Alessandro passou aos gritos de "Guerreiro, Guerreiro". Foram 15 minutos até todos subirem no ônibus.

"Não esperava uma recepção dessa, mas o torcedor do Corinthians sempre está nas decisões", discursou o vice de Futebol Mario Gobbi. "O calor da torcida nos motiva", resumiu o técnico Tite.

