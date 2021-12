Voltei a ser o nadador de antes, comemora Cielo

Depois de ter se decepcionado com sua performance no Pan-Pacífico de Natação, no mês passado, quando perdeu as finais dos 50 metros e 100 metros livres, Cesar Cielo deu a volta por cima no Troféu José Finkel, finalizado neste domingo, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.



O campeão olímpico e mundial fechou sua participação no torneio com dois recordes sul-americanos nos 100 metros livre, além de ter registrado o melhor tempo da carreira para os 50 metros livre em piscina curta - 20s80, novo recorde do campeonato e a marca mais rápida do mundo sem os maiôs tecnológicos.

"Posso entrar em férias tranquilo. Saí do Pan-Pacífico descontente com o jeito que eu nadei. Hoje sei que voltei a ser o nadador de antes atrás da baliza", disse Cielo. "O campeonato foi melhor do que eu esperava para um fim de temporada. Estou contente com os resultados. Aprendi bastante nesta competição, fiquei mais tranquilo."



Agora, Cielo pretende tirar férias de 15 dias, para depois decidir se irá ao Mundial de piscina curta em Dubai, nos Emirados Árabes, em dezembro. Ele tem índice nos 50 e 100 metros livres e nos 50 metros borboleta. "Minhas pernas doem, não quero nem colocar sunga. Vou ficar bem longe das piscinas. E água? Só no chuveiro", brincou. "O importante será o descanso psicológico. Nessa parada, a energia vai me ajudar a clarear a cabeça. Vou deixar o tempo e o descanso me ajudarem a tomar as decisões."

adblock ativo