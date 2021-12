Vôlei: Super Praia tem início nesta quarta em Salvador

O Super Praia, evento nacional de vôlei que reúne medalhistas olímpicos, campeões dos circuitos nacional e mundial, começa nesta quarta-feira, 9, na Praia de Armação, em Jardim de Alah, na orla de Salvador.

Ao todo, 16 duplas masculinas e 16 femininas vão disputar a competição, organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Os participantes, selecionados de acordo com o ranking nacional, foram divididas em dois grupos: o Super Praia A (que reúne os oito melhores) e o Super Praia B (formado pelas duplas classificadas da nona à 16ª posição).

O Super Praia B abre o evento na quarta, vai até sexta, 11, enquanto o Super Praia A será realizado de sexta a domingo, dia 13. Os dois primeiros de cada grupo disputam as semifinais e os vencedores avançam para a grande decisão.

O evento terá atletas de ponta do esporte como o tricampeão mundial Emanuel (ex-parceiro do baiano Ricardo), que tem como companheiro o carioca Pedro Solberg. O próprio Ricardo também participará da disputa, junto com Márcio, além das duplas Alison/Bruno Schmidt, Bruno/Hevaldo e outros atletas de topo do ranking nacional.

No feminino, Maria Elisa e Juliana (cinco vezes campeã do Circuito Mundial de vôlei de praia). Taiana e Talita, Maria Clara e Carol e outras duplas - melhores rankeadas do circuito - disputarão o título.

Os vencedores receberão dois carros e um prêmio em dinheiro no valor de R$ 79.950. As duplas que ficarem em segundo e terceiro lugares também serão premiadas com automóveis e quantias em dinheiro.

Alto nível

Para o baiano Ricardo, o formato fará com que todas as partidas ganhem caráter decisivo até a decisão. "Acho que o modelo da competição vai ser mais um diferencial. Teremos os oito melhores times da temporada, o nível vai ser muito alto. E será a última etapa aqui no Brasil antes dos torneios internacionais, então é uma preparação também, além de ser um título inédito, já que é a primeira edição", destacou Ricardo, ao site da CBV.

Emanuel, que formou dupla com Pedro Solberg em janeiro deste ano, destacou a vontade de conquistar a primeira edição do Super Praia. "O Super Praia é uma novidade para mim e para todos os outros jogadores. São os oito melhores e isso dá qualidade ao torneio. É como se fosse uma final especial para a temporada, uma novidade", destacou.

Atual campeã do Circuito Mundial, Talita admite que a premiação torna o campeonato mais atrativo e mais disputado. "Se tornou um grande torneio tanto para quem assiste quanto para quem disputa. Cada ponto vai ser muito disputado, todo mundo vai querer ser campeão da primeira edição, vai querer ganhar um carro. Além de mostrar que o vencedor deixou para trás os outros sete melhores times".

