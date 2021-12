Vôlei masculino volta a vencer a Bulgária por 3 sets a 1

A seleção brasileira de vôlei masculino voltou a vencer a Bulgária na manhã deste sábado, 6, por 3 sets a 1, em jogo foi válido pela Liga Mundial.

Com parciais de 19-25, 25-21, 25-17 e 25-19, o time de Bernardinho jogou mal o primeiro set, mas conseguiu se reerguer e derrotar novamente o rival.

Com o resultado, o Brasil permanece isolado na liderança do grupo A, com sete vitória e apenas uma derrota para a seleção francesa. As outras disputas foram contra a Polônia e a Argentina, sempre com dois jogos cada.

Seis equipes se classificarão para a fase final, sendo elas as duas melhores dos grupos A e B, a melhor colocada do grupo C e a Argentina, país-sede das finais.

