Vôlei lidera intenções de compra de ingressos para Olimpíada de 2016

Até agora, o vôlei é o esporte que mais tem despertado interesse para os Jogos Olímpicos, revelou o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016, em evento nesta terça-feira.

Desde que o pré-cadastro da aquisição de ingressos foi aberto, há quase duas semanas, 174.658 pessoas se inscreveram no site do Comitê. Do total de cadastrados, 27% demonstraram interesse pelo vôlei. O futebol vem na sequência, com 21,9%, seguido de natação, com 21%, e atletismo, 20,6%.

Na outra ponta, golfe, canoagem slalom e hóquei de grama obtiveram o menor índice de procura por bilhetes até o momento, com por volta de 1% cada. De acordo com o Comitê Rio-2016, até o início dos Jogos serão realizadas iniciativas para popularizar esses esportes, que ainda são pouco conhecidos pelo público brasileiro.

A entidade revelou ainda que veio do Rio o maior número de inscrições: 37%. Em seguida, está São Paulo, com 29%, e Minas Gerais, com 6%. Por enquanto, não é possível adquirir os bilhetes, apenas indicar os esportes favoritos.

Dessa forma, as pessoas passam a receber e-mails dos organizadores com detalhes sobre as competições apontadas. O processo de compra começa a partir de março.

